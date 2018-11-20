40 قتيلا على الأقل في انفجار استهدف لقاء لكبار العلماء بمناسبة المولد النبوي في كابول

قتل 40 شخصا وأصيب 60 آخرون الثلاثاء، في تفجير استهدف لقاء جمع كبار العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي، في العاصمة الأفغانية كابول.
أكد مسؤولون أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابول الثلاثاء، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.
ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، أصيب ستون شخصا بجروح في التفجير الذي استهدف لقاء لمجلس العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي.
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