40 قتيلا على الأقل في انفجار استهدف لقاء لكبار العلماء بمناسبة المولد النبوي في كابول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجال أمن أفغان في موقع انفجار وقع في12 نوفمبر 2018 في كابول

قتل 40 شخصا وأصيب 60 آخرون الثلاثاء، في تفجير استهدف لقاء جمع كبار العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي، في العاصمة الأفغانية كابول.

أكد مسؤولون أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابول الثلاثاء، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، أصيب ستون شخصا بجروح في التفجير الذي استهدف لقاء لمجلس العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي.