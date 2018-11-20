انت الان تتابع عزيزي مريض السكر.. استمتع بحلوى المولد.. ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اليوم تحلّ ذكرى المولد النبوي الشريف.. الكل يأكل الحلوى تيمنًا بالعادة الشعبية لكن لأنك مريض بالسكر يمكنك أن تُجرِّب أن تأكل حلويات بنكهة بديلة!

تحرير:عمرو عبد الحافظ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني يُمكنك الاستمتاع بالأعياد، بالحفاظ على كمية معينة من الكربوهيدرات أو بدائل السكر، والتغيير الدائم في أحجام الأطباق. ففي احتفالية المولد اليوم تُقدم الكثير من الحلويات.. وكثير من المصابين بالنوع الثاني من السكري يفترضون أن تشخيصهم يعني أنه يجب عليهم الامتناع عن الحلويات الممتعة، لكن بعض الأبحاث يرجّح أنه مع اتباع نهج دقيق لتصميم نظام غذائي لمصابي السكري يمكن لمريض السكر أن يتناول الحلويات، دون أن يعاني لكن عليه أن يعرف ما حجم ما يتناوله، وما كمية السكر والسعرات الحرارية التي يجب عليه أن يستهلكها؟

في البداية والنهاية يعود قرار تناول الحلوى عليك أنت عزيزي مريض السكر. قرارك أن تختار السكر الطبيعي أو بديل السكر من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. والكربوهيدرات مهمة لأنها تؤثر على التحكم في سكر الدم، والكثير من مرضى السكر يتابعون السعرات الحرارية من أجل إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي. السكريات الطبيعية: السكريات الطبيعية

في البداية والنهاية يعود قرار تناول الحلوى عليك أنت عزيزي مريض السكر. قرارك أن تختار السكر الطبيعي أو بديل السكر من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. والكربوهيدرات مهمة لأنها تؤثر على التحكم في سكر الدم، والكثير من مرضى السكر يتابعون السعرات الحرارية من أجل إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي. السكريات الطبيعية: السكريات الطبيعية: السكريات الطبيعية هي تلك التي تأتي من مصادر نباتية أو حيوانية مثل السكر المستخلص من قصب السكر وسكر البنجر من جذور البنجر والعسل من النحل.

كل هذه السكريات تحتوي على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وكلها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم. ويُصنَّف أحد أنواع السكريات الأخرى وهو شراب الذرة عالي الفركتوز، على أنه سكر "طبيعي" لأنه مصنوع من الذرة، ولكن يتم معالجته بدرجة عالية لمنحه فترة صلاحية أطول. ونحن من حين لآخر، نلاحظ أن السكريات الطبيعية موجودة في بعض المنتجات ولكن قد تحمل أسماء غير مألوفة لك، إذا كنت تقرأ المكونات ستظهر السكريات عادة في قائمة المكونات التي تنتهي بهذه الأحرف (-ose) وعندما ترى قائمة تتضمن السكروز أو الفركتوز، تأكد أنك تقرأ مكونات السكر المضاف.

ولعلمك فإن السكر يوجد أيضا بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الفاكهة وحتى الحليب، والمفتاح هو معرفة أرقامك – قم بعد الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. ماذا تتجنب كمريض سكر؟ ماذا تتجنب كمريض سكر؟ ووفقًا لما ذكرته آمي كرانيك، وهي اختصاصي تغذية مُعتمد ومُدرس مُعتمد للسكري في برنامج السكري الخاص بالبالغين في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تِن، هناك نوعان من المُحليّات اللذيذة يجب أن تتجنبيها دائمًا: عصير الفاكهة (حتى بدون السكريات المضافة) ومشروبات الصودا العادية. كلاهما يحتوي على كمية كبيرة من السكر لكل كوب، بدلا من ذلك، جرب قطعة كاملة من الفاكهة أو مشروب صودا خالي السكر. هل هناك بدائل للسكر؟ هل هناك بدائل للسكر؟ يجد الكثير من المصابين بداء السكري أن بدائل السكر، والمحليات الاصطناعية التي لا تحتوي على سعرات حرارية أو الكربوهيدرات، تعطيهم النكهة الحلوة التي يتوقون إليها دون ارتفاع نسبة السكر في الدم أو إضافة الوزن. في الوقت نفسه، من السهل أن تشعر بالقلق إزاء استخدام بدائل السكر، لأنها ليست "طبيعية"، وبالتالي يمكن أن تكون ضارة لصحة الشخص. وبدائل السكر تشمل: السكرالوز (سبليندا)، السكرين (سويتال). إذًا، لا داعي للقلق بشأن التأثير طويل المدى لاستهلاك كمية معقولة من بدائل السكر. وأضافت كرانيك: "حقاً، مع أي من المحليات الاصطناعية، لا يوجد دليل علمي يقول إن لها تأثيرًا سلبيًا". ومع ذلك، فإنها تنصح بالاعتدال في كل الأشياء ، حتى بدائل السكر، لذلك لا تتمادى في الاستخدام المفرط، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، من المهم معرفة أن "بدائل السكر لا ترفع مستوى السكر في الدم". وتنصح "كرانيك" لهذا السبب الأشخاص المصابين بالسكري بالتحويل من الصودا العادية إلى صودا خالية السكر. وتقول "كرانيك": إنّ بعض منتجات السكر البديلة المصممة للخبز هي مزيج من السكر الأبيض أو البني وبديل السكر، لذا انتبه جيدًا إلى ملصق المنتج بحيث يكون لديك تقييم دقيق للكربوهيدرات والسعرات الحرارية في الطعام الذي تقوم بإعداده. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخبازين أن يتذكروا أن الدقيق يضاف أيضًا إلى معدل الكربوهيدرات. عزيزي مريض السكر: قم بالبحث الخاص بك حتى تعرف كم عدد الكربوهيدرات في الأطعمة التي تحبها.

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