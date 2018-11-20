انت الان تتابع الداخلية تكذب المترو في غلق «الأوبرا» لظروف أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ م

نفى مصدر أمنى، صحة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية بشأن غلق محطة مترو أنفاق الأوبرا اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة مساء، تزامناً مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين. وأشار المصدر الأمنى إلى أن ما أشير فى هذا الصدد بشأن اعتزام إغلاق ذات المحطة يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان، مؤكداً أن كل ما تضمنه الخبر عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وناشد المصدر الجهات الإعلامية تحري الدقة عند نشر أية أخبار من ذلك النوع، والرجوع للجهات المختصة.

كانت مواقع إخبارية قد نسبت لأحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، تصريحه بغلق محطة الأوبرا، قائلا إنه يتم بالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء، من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، لمدة 3 ساعات فقط، تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى