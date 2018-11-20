الان تتابع صفعة أمريكية جديدة على وجه طهران.. تفكيك شبكة إيرانية روسية تمول حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا، وأيضا عقوبات على 3 مؤسسات، فيما له صلة بسوريا، وفقًا لما أعلنته “العربية”.

وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الخزانة الأمريكية، تعمل حاليا على تفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا، وتمول فيلق القدس الإيراني، وحزب الله، وحماس، بمدفوعات من البنك المركزي الإيراني متورط فيها مسؤولين كبيرين بالبنك.