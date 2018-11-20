الان تتابع صيادون يمنيون يناشدون الحكومة والتحالف بالتصدي لتهديدات السفينة الإيرانية “سافيز” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- وكالات

ناشد صيادو الساحل الغربي في المخا وذُباب بمحافظة تعز، الحكومة اليمنية، وقوات التحالف، والأمم المتحدة، بحمايتهم من خطورة وتهديدات السفينة الإيرانية “سافيز” للصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ورفض الصيادون، في بيان صادر عنهم، نقلته وكالة الأنباء اليمينة “سبأ”، وألقاه عضو المجلس المحلي بمديرية ذُباب، الشيخ جمال محمد، تواجد سفن إيران المشبوهة في البحر الأحمر، وطالبوا بإبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء تجاري والتي تدعم الحوثي، عن المياه الإقليمية اليمنية، ومياه البحر الأحمر، لخطورتها على الصيادين والملاحة الدولية، كونها تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، وتعد مركز قيادة وسيطرة عائمًا في البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه ميليشيات الحوثي.

ودعوا جميع الصيادين في الجمعيات السكنية بكافة محافظات اليمن، إلى إصدار بيانات تندد بتواجد هذه السفينة والوقوف إلى جانب إخوانهم الصيادين بالساحل الغربي، مطالبين الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي والمنظمات الدولية بحمايتهم وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر بسبب تواجد السفينة الإيرانية التي تشكل ضرراً كبيراً ومباشراً عليهم وتدمر مصدر دخلهم الوحيد.

جاء البيان، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادون والاتحاد السمكي بمحافظة تعز، اليوم، في مديريتي المخا وذُباب بالساحل الغربي بمحافظة تعز، بمشاركة رئيس هيئة مصائد البحر الأحمر، لرفض تواجد السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية والبحر الأحمر.