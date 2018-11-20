إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على لواء التدخل السريع في الأردن.. صور

حضر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن عبدالله الثاني، مراسم إطلاق اسم "لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع"، على لواء التدخل السريع عالي الجاهزية، التي جرت في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يأتي إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اللواء تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وتقديراً للأشقاء في دولة الإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، خاصةً في مشاريع الإسكان العسكري ومدارس التدريب وغيرها.

وسلم الملك عبدالله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم اللواء بالشارة، والاسم الجديدين، لحملة الأعلام من مرتبات اللواء، ضمن مراسم عسكرية بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، والسلام الملكي الأردني.

واشتمل الحفل على خروج العلم القديم للواء من أمام المنصة، تبعه دخول العلم الجديد إلى طابور اصطُفَ أمام المنصة الملكية يضم قوة مدربة تدريباً احترافياً وذات جاهزية عالية قادرة على الانفتاح والانتشار السريع، فيما عزفت الموسيقى مقطوعات وطنية أثناء دخول الأعلام وخروجها.

وأدت مرتبات من اللواء قسم العلم أمام جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمحافظة عليه مرفوعا عاليا، وذلك بعد دخول العلم وسط الطابور.

وحلقت مجموعة من الطائرات العمودية من نوع "بلاك هوك"، أمام موقع تسليم العلم، تقل مجموعة من مرتبات اللواء، فيما عرضت مجموعة من الآليات العسكرية التي يستخدمها اللواء في عمليات التدخل السريع بكامل تجهيزاتها العملياتية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين .. مؤكدا سموه أن القوات الملكية الأردنية مشهود لها بالكفاءة والخبرة والبذل والتضحية فيما يتمتع منتسبوها بالعلم والمعرفة والتسلح بفنون الدفاع والمهارة العالية .

وقال سموه ــ خلال المراسم التي جرت في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان ــ إن القوات الأردنية شاركت مع نظيرتها الإماراتية في تنفيذ مهمات سلام دولية وتاريخهما حافل بالتعاون البناء والتنسيق والتدريب المشترك بين القوتين متطلعا سموه إلى تعزيز هذا التعاون الى مزيد من العمل المشترك الذي يصب في خدمة البلدين وشعبيهما وفي صالح شعوب المنطقة واستقرارها والحفاظ على أمنها.

من جانبه قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن إطلاق " مسمى لواء محمد بن زايد " يأتي تعبيرا عما نكنه والشعب الأردني لدولة الامارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من تقدير وعرفان ومحبة .. كما نعبر عن عمق العلاقات الأردنية ــ الإماراتية التي تظل مثالا يحتذى.

شهد مراسم تغيير اسم اللواء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة مطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

يذكر أن اللواء تأسس عام 2014 باعتباره كتيبة لقوة رد الفعل السريع وخلال عام 2017 أصبحت بمستوى لواء فيما يضم كتيبة التدخل السريع/91 وكتيبة التدخل السريع/ 81 وكتيبة التدخل السريع / 61 المغاوير إضافة إلى جميع أسلحة الإسناد والخدمات، مثلما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في إداء الواجبات المنوطة باللواء.