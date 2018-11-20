شاهد.. لحظة انتشال جثمان سعودي من منحدر وعر بأبها

توفي سعودي؛ إثر سقوطه من منحدرات صخرية وعرة في منطقة عسير جنوبي غربي المملكة، وفق ما أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء.

وقال عبر صفحته على “تويتر”: إنّ “كوادر دفاع مدني أبها تمكنت من انتشال جثمان المواطن الخمسيني، الذي سقط من علو منحدرات صخرية وعرة، في موقع الطيران الشراعي بمنتزه السودة غرب أبها”.

وأَضاف أنّه “تم التنسيق مع طيران الأمن، ونقل الجثمان عقب انتشاله”.