مخطط إيراني قطري لاستهداف الخليج عبر العمالة الباكستانية

قالت صفحة درع الامارات على حسابها في تويتر إن المخابرات الباكستانية كشفت عن مخطط إيراني قطري يستهدف دول الخليج عن طريق العمالة الباكستانية .
وقالت الصفحة في تغريدة لها إن المخابرات الباكستانية كشفت عن مؤامرة خطيرة بين قطر وايران تجند فيها المئات من الشيعة الباكستانيين العاملين في دول الخليج بهدف تكوين خلايا نائمة تعمل لصالحها .
وبحسب الصفحة فقد تم القبض على 5 أشخاص أحدهم قطري من أصل باكستاني و 2 ايرانيين مؤكدة ان التحقيق جاري معهم .
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