رسميا.. «كوخافي» رئيسا لأركان جيش الاحتلال

وافقت لجنة تعيين مسئولين كبار قادة إسرائيل برئاسة القاضى أليعازر جولدبرج، اليوم الثلاثاء، على تعيين آفيف كوخافي، بمنصب رئيس أركان جيش الاحتلال، خلفا لجادي ايزنكوت الذي تنتهي ولايته مع نهاية العام الحالي.

وكان وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان استقر على تعيين “كوخافي” في منصب رئيس أركان الاحتلال، ليعلن عن تعيين جنرال جديد بجيش الاحتلال لم يخل تاريخه من دماء الفلسطينيين.

وتراس “كوخافي” قيادة المنطقة الشمالية وكان رئيس المخابرات العسكرية خلال حرب 2014، وقائد لواء المظليين خلال عملية الدرع الواقي أثناء الانتفاضة الثانية في عام 2002.

وكان التقييم العام في الجيش هو أن فرص كوخافي كانت الأعلى، بسبب تنوع المناصب التي شغلها، بما في ذلك القيادة الجنوبية، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وقائد منطقة غزة خلال فترة الحرب.

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