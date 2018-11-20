الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شرقي تعز

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أحبط الجيش الوطني اليمني, اليوم الثلاثاء, محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وقال مصدر ميداني ل`لموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمبر نت” إن مجموعات من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في مناطق “الصرمين” و “العريش” و “لوزم” و”الكريفات”.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني أحبط محاولة المليشيا وأجبرها على التراجع والفرار بعد أن كبدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

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