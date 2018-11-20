شكرا لقرائتكم أميركا تضرب أذرع إيران.. تفكيك شبكات نفط في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت #وزارة_الخزانة_الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت #عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى #سوريا.

والأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما

روسيا والثالث في إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير إن وزارة الخزانة الأميركية تتحرك لـ #تفكيك_شبكة_إيرانية_روسية ترسل النفط إلى سوريا، وتساعد في تمويل فيلق القدس الإيراني وحزب الله وحماس.

وأضاف المسؤول أن الجهود الإيرانية الروسية تشمل مدفوعات من البنك المركزي الإيراني ويتورط فيها مسؤولان كبيران بالبنك.