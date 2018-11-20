شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبى وطارق سباق وعبد العزيز النحاس نوابا لرئيس حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخبت الهيئة العليا لحزب الوفد ،خلال اجتماعها المنعقد حاليا خمسة نواب لرئيس حزب الوفد، حيث فاز كل من الدكتور ياسر الهضيبى وعبد العزيز النحاس ،وطارق سباق وحسين منصور وفيما يخص النائب الخامس فتجري اعادة بين كل من سليمان وهدان ومحمد عبد العليم داود. إضافة تعليق



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