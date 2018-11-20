مركز استقبال وتوزيع اللاجئين: عودة أكثر من 780 نازحا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اليوم الماضي، عاد من أراضي دول أجنبية 780 نازحًا إلى سوريا، بما في ذلك 132 شخصًا بينهم 40 امرأة و67 طفلًا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس، وتلكلخ، و649 نازحًا بينهم 195 امرأة و331 طفلًا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".
ولفت المركز إلى أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 257 شخصًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد".
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