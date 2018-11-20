مركز استقبال وتوزيع اللاجئين: عودة أكثر من 780 نازحا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء ​اللاجئين السوريين​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اليوم الماضي، عاد من أراضي دول أجنبية 780 نازحًا إلى ​سوريا​، بما في ذلك 132 شخصًا بينهم 40 امرأة و67 طفلًا من ​لبنان​ عبر معبري ​جديدة يابوس​، و​تلكلخ​، و649 نازحًا بينهم 195 امرأة و331 طفلًا عادوا من ​الأردن​ عبر ​معبر نصيب​ الحدودي".

ولفت المركز إلى أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 257 شخصًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد".