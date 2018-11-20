ولي عهد أبو ظبي: الأردن مهم ومحوري

شدد ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه الملك ​الأردن​ي عبد الله الثاني على "ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد منطقة ​الشرق الأوسط​"، مؤكداً "دور الأردن المهم والمحوري في قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط". وأكد "التوافق الإماراتي الأردني على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة".

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