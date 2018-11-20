إعلان الحداد العام في أفغانستان غدا على ضحايا انفجار كابول

أعلنت الحكومة الأفغانية الحداد العام في أنحاء باكستان غداً حداداً على ضحايا الإنفجار الذي استهدف حل زفاف في العاصمة كابول.
يذكر أن 40 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء وحفل زفاف في ذكرى المولد النبوي، فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.
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