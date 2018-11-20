إعلان الحداد العام في أفغانستان غدا على ضحايا انفجار كابول

أعلنت ​الحكومة الأفغانية​ الحداد العام في أنحاء ​باكستان​ غداً حداداً على ضحايا الإنفجار الذي استهدف حل زفاف في العاصمة ​كابول​.

يذكر أن 40 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون في ​تفجير​ استهدف لقاءً لكبار العلماء وحفل زفاف في ذكرى ​المولد النبوي​، فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.