وزير خارجية باكستان: لسنا مسؤولين عن إخفاق أميركا في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قريشي أن باكستان لا تتحمل المسؤولية عن إخفاقات وخسائر ​الولايات المتحدة​ في ​أفغانستان​، لأن باكستان كانت تسعى دوما إلى مشاركة مباشرة في التسوية السلمية بأفغانستان".

ولفت إلى أن "​المجتمع الدولي​ كله، بما فيه الولايات المتحدة، اعترف بدور باكستان في محاربة ​الإرهاب​"، مشيراً إلى أنه "لولا تضحيات باكستان التي دعمت الولايات المتحدة في هذا المجال، لكانت الولايات المتحدة تكبدت خسائر أكبر بكثير".

واعتبر قريشي أن "باكستان كانت مهتمة دوما بالحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة، لكن باكستان ستبني سياستها الخارجية انطلاقا من مصالحها".

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اعتبر أن "باكستان لا تعمل شيئا من أجل الولايات المتحدة على صعيد محاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أن"باكستان ساعدت مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في التخفي في أراضيها".