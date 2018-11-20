وزير خارجية إسبانيا:يمكن لاسكتلندا الانضام للاتحاد الأوروبي إذا استقلت

أكد وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل، خلال حديث صحفي، أنه "بإمكان ​اسكتلندا​ الانضمام إلى ​الاتحاد الأوروبي​ في حال استقلالها عن ​المملكة المتحدة​ بعد البريكسيت طبقا لأنظمتهم الداخلية".

ولفت إلى أنه "إذا قبلت ​بريطانيا​، لن نكون ملكيين أكثر من الملك"، مشيراً إلى أنه "قلق أكثر على وحدة المملكة المتحدة أكثر من مملكة ​إسبانيا​"، معتبرا أن "المملكة المتحدة ستنقسم قبل إسبانيا وهو مؤشر واضح على ضعف المملكة المتحدة".

وكانت اسكتلندا و​كتالونيا​ نظمتا استفتاءين في السنوات الأخيرة حول استقلالهما، وقد هزم القوميون الاسكتلنديون في 2014 في الاستفتاء في حين رفضت إسبانيا الاعتراف بإعلان الاستقلال الكتالوني بعد استفتاء 2017.

وعندما أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016، صوت أغلبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.