علي درويش من سيدني: لضرورة التواصل بين ‏جناحي لبنان المغترب والمقيم

اكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​علي درويش​ خلال حفل استقبال اقامته الجالية اللبنانية في ​سيدني​، "ضرورة التواصل بين ‏جناحي لبنان، المغترب والمقيم"، مشيدا بما يقدمه ​المغتربون اللبنانيون​ على الصعد كافة. وأشاد "باندماج اللبنانيين بالمجتمع الأسترالي، وما قدموه من مثال عن المواطنية الصالحة والالتزام بالقوانين".‏

وشدّد درويش على ان "جئت من بلدي لبنان الذي يعاني ما تعرفونه من صعوبات ‏اقتصادية، وتراكمات لصراعات ماضية، أخذنا منها العبر بأن الصدام لا ‏يمكن أن يوصل إلى نتيجة إلا الآلام والمعاناة". لافتا "إلى أن دخوله الندوة البرلمانية لم يكن لمجرد حيازة ‏منصب، وإنما من أجل أداء رسالة، بقدر استطاعتنا، وذلك بالتعاون مع ‏الخيرين من أبناء بلدنا". ‏واضاف ان "لقد جئنا والبلد يعاني من فراغ حكومي نأمل أن يصار إلى معالجته ‏في القريب العاجل، ونحن في "​كتلة الوسط المستقل​" وعلى رأسها الرئيس ‏نجيب ميقاتي، طالبنا بوزير، فإن كان ذلك فأهلا وسهلا، وإلا فالمهم أن تبصر ​الحكومة​ النور".