علي درويش من سيدني: لضرورة التواصل بين ‏جناحي لبنان المغترب والمقيم

اكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش خلال حفل استقبال اقامته الجالية اللبنانية في سيدني، "ضرورة التواصل بين جناحي لبنان، المغترب والمقيم"، مشيدا بما يقدمه المغتربون اللبنانيون على الصعد كافة. وأشاد "باندماج اللبنانيين بالمجتمع الأسترالي، وما قدموه من مثال عن المواطنية الصالحة والالتزام بالقوانين".
وشدّد درويش على ان "جئت من بلدي لبنان الذي يعاني ما تعرفونه من صعوبات اقتصادية، وتراكمات لصراعات ماضية، أخذنا منها العبر بأن الصدام لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة إلا الآلام والمعاناة". لافتا "إلى أن دخوله الندوة البرلمانية لم يكن لمجرد حيازة منصب، وإنما من أجل أداء رسالة، بقدر استطاعتنا، وذلك بالتعاون مع الخيرين من أبناء بلدنا". واضاف ان "لقد جئنا والبلد يعاني من فراغ حكومي نأمل أن يصار إلى معالجته في القريب العاجل، ونحن في "كتلة الوسط المستقل" وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، طالبنا بوزير، فإن كان ذلك فأهلا وسهلا، وإلا فالمهم أن تبصر الحكومة النور".
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