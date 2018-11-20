حزب سبعة: حالة موقع صخرة الجلاء تمثل حالة هذا البلد المتروك

نظّم "​حزب سبعة​" بمناسبة ​عيد الاستقلال​ حملة تنظيف لموقع صخرة الجلاء في ​نهر الكلب​، حيث امضى عشرات الناشطين ساعات لاعادة تأهيل هذا المعلم الوطني نتج عنها شاحنة مليئة ب​النفايات​. وقد ازال الناشطون كل الاعلام الحزبية في الموقع واستبدلوها ب​العلم اللبناني​، ولفت روني عبد المسيح، الى ان هذه الحملة اقيمت في ظل توافد الاحزاب التقليدية الى الموقع لاطلاق مواقف سياسية بعيد الاستقلال، مشيرا الى ان حالة هذا المكان تمثل حالة هذا البلد المتروك.

وقدّم اعتذاره من التيار الوطني الحر لإزالة العلم الذي وضعه على رأس الصخرة ليستبدل بالعلم الللبناني، لافتا الى انه سيحرص على ايصال علم التيار الى أقرب مكتب له.