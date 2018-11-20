قدم الصندوق ​الكويت​ي للتنمية عبر ​مجلس الإنماء والإعمار​ هبة لبلدية ​حاصبيا​ عبارة عن ​سيارة​ "بيكب آب". وتوجه رئيس البلدية لبيب الحمرا، بالشكر الى كل من دولة الكويت الداعمة التنمية ولمجلس الإنماء والإعمار ولمفوض ​الحكومة​ وليد صافي على متابعته ودعمه الدائمين لكل الملفات والمشاريع الخدماتية والإنمائية المتعلقة بالبلدية .

شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الكويتي للتنمية قدم هبة لبلدية حاصبيا عبارة عن سيارة "بيكب آب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .