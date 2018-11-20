النشرة: جريح نتيجة انزلاق بيك أب على طريق عام مركبا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "سقوط جريح نتيجة ​حادث سير​ على طريق عام ​مركبا​ حيث إنزلق بيك اب على جانب الطريق"، مشيراً إلى أن "​فرق الإسعاف​ في ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي عملت على معالجته".

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