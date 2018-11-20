مقتل 37 مسلحا من حركة "الشباب" في غارتين أمريكيتين على الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة في بيان اليوم الثلاثاء أن غارتين أمريكيتين أسفرتا عن مقتل 37 مسلحا من أعضاء حركة "الشباب" المتطرفة في الصومال هذا الاسبوع.

وذكر بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا أن "هذه الغارات الجوية الدقيقة نفذت لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال لأنها تواصل تفكيك حركة الشباب".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية تقلل من قدرة حركة الشباب على التخطيط لهجمات مستقبلية وتعطيل شبكات قيادتها وتحطيم حريتها في المناورة داخل المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه لم يُقتل أي مدني في غارة أمس الاثنين.

ودخلت القوات الأمريكية في شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية في عمليات مكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا.

وتنفذ جماعة الشباب التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، هجمات بشكل منتظم على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلد المضطرب الواقع في القرن الإفريقي.

يذكر أن جماعة الشباب مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.