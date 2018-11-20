وزير القوى العاملة: افتتاح الجامعة التكنولوجية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:​

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر، وأكد على دورها الهام في توفير الأيدى العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

وقال سعفان، إنه من المقرر افتتاح الجامعة التكنولوجية قريبا، وسوف تكون الدراسة بها لمدة 4 سنوات لتخريج تكنولوجيين على مستوى عالٍ، فضلا عن إسهامها في توفير الأيدي العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الوزير سعفان استمع، خلال جولته التفقدية، التي رافقه خلالها الدكتور طه كامل الأمين العام للجامعة العمالية، لشرح من المهندس الاستشاري للمشروع خالد سعد الدين، حول مكونات مشروع الجامعة التكنولوجية.

وأوضح سعد الدين أن مشروع الجامعة التكنولوجية يتكون من 4 مبان، عبارة عن مبنى تعليمي، وآخر إداري، فضلا عن مبنى للورش والمعامل، ومطبخ وكافتيريا للطلاب على مساحة 550 مترا، وملاعب وأماكن انتظار للسيارات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 75% من المشروع، وأن المبنى التعليمي مخطط له 10 مدرجات، يسع الواحد 150 طالبا، وتم الانتهاء من 8 مدرجات، وباقي مدرجين طلب الوزير استحداثهما، كما يضم 12 ورشة ملحق بها فصول نظرية وعملية، فضلا عن الانتهاء من أعمال الحماية المدنية للمشروع، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات والموقع العام.

من جانبه، قال الدكتور طه كامل، الأمين العام للجامعة العمالية، إن الجامعة التكنولوجية ستضم عددا من التخصصات والورش والمعامل، وهيئة تدريس على أعلى مستوى، والعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة والمجلس الأعلى للجامعات والتنظيم النقابي.