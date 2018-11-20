"سباق" نائبًا لرئيس الوفد.. و"الجمال" أمينًا للصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

فاز طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمنصب نائب رئيس الحزب، وفق الانتخابات التي أجرتها هيئة المكتب، وشارك فيها أعضاء الهيئة العليا، اليوم الثلاثاء.

كما فاز فيصل الجمال، بمنصب أمين الصندوق، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب، بمنصب أمين صندوق مساعد، بالتزكية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للهيئة العليا المنتخبة مؤخرا بمقر حزب الوفد بالدقي.