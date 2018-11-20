محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
فاز طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمنصب نائب رئيس الحزب، وفق الانتخابات التي أجرتها هيئة المكتب، وشارك فيها أعضاء الهيئة العليا، اليوم الثلاثاء.
كما فاز فيصل الجمال، بمنصب أمين الصندوق، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب، بمنصب أمين صندوق مساعد، بالتزكية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للهيئة العليا المنتخبة مؤخرا بمقر حزب الوفد بالدقي.
شكرا لقرائتكم خبر عن "سباق" نائبًا لرئيس الوفد.. و"الجمال" أمينًا للصندوق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .