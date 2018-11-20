عامل يشنق نفسه أثناء نوم زوجته وأبنائه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

انتحر عامل في مركز سمالوط، شمالي محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، بشنق نفسه بحبل غسيل، داخل غرفته، لمروره بضائقة مالية، وتراكم الديون عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بمصرع عامل شنقًا داخل منزله في منطقة الإبعادية.

انتقل الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، وتحت إشراف العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية في المديرية، إلى مكان الحادث، وتبين انتحار محمد. ف 38 سنة، بشنق نفسه داخل منزله بحبل غسيل أثناء نوم زوجته وأبنائه.

تحرر محضر بالواقعة، وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الانتحار مرور العامل بضائقة مالية، وتراكم الديون عليه، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.