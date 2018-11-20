"الأوقاف": غلق ضريح "الحسين" لحين انتهاء الاحتفال بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف غلق ضريح الإمام الحسين أمام الزوار ، اليوم الثلاثاء، لحين انتهاء الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال عبد الغني جندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، لمصراوي، إن قرار غلق الضريح سيكون بشكل مؤقت؛ بسبب بدء احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، موضحًا أن الغلق يستمر حتى بعد انتهاء الاحتفالية مساء اليوم.

يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر احتفالية الطرق الصوفية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.