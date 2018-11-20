محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف غلق ضريح الإمام الحسين أمام الزوار ، اليوم الثلاثاء، لحين انتهاء الاحتفالات بالمولد النبوي.
وقال عبد الغني جندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، لمصراوي، إن قرار غلق الضريح سيكون بشكل مؤقت؛ بسبب بدء احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، موضحًا أن الغلق يستمر حتى بعد انتهاء الاحتفالية مساء اليوم.
يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر احتفالية الطرق الصوفية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": غلق ضريح "الحسين" لحين انتهاء الاحتفال بالمولد النبوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .