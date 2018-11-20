بالصور- اتهامات للمستشفى بالإهمال وإلقاء الجثة في الشارع.. تشييع جنازة "هدى" بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شيّع أهالي قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جثمان هدى إبراهيم السيد الشاعر، 37 سنة، ربة منزل، والتي توفيت أثناء إجراء جراحة استئصال الزائدة الدودية بمستشفى خاص بمدينة دسوق، نتيجة إهمال طبي بحسب اتهام زوجها، وأشقائها لإدارة المستشفى.

حُمل جثمان المتوفية في سيارة نقل الموتى عقب استلام أهليتها للجثمان بعد إجراء عملية التشريح بمشرحة مستشفى دسوق العام، والذي تجمع عشرات من أهالي القرية أمامه وبداخله، ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها بقرية شباس الشهداء.

كان شهد مستشفى خاص بمدينة دسوق في كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الهرج والمرج.

وقال زوج المتوفية يسري ن. م. ا. 45 سنة، عامل، إنها توفيت بسبب الإهمال الطبي أثناء إجرائها جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، وأن عمالًا بالمستشفى ألقوا بجثتها في الشارع أمام الباب الخلفي للمستشفى، ما أدى إلى قيام أهليتها بكسل قفل الباب، وإعادة الجثة مرة أخرى داخل المستشفى بالقوة.

وفي السياق أكد شهود عيان من أهالي قرية شباس الشهداء، ومن مدينة دسوق، لـ"مصراوي"، أن أهالي المريضة اكتشفوا وفاتها داخل غرفة العمليات، أثناء إجرائها جراحة الزائدة الدودية، في المستشفى الخاص، فحدثت مشادات كلامية بين أهلية المتوفية، وبعض أطباء المستشفى، ما أدى إلى استغاثة إدارة المستشفى بشرطة النجدة، ورجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق.

وبسؤال زوج المتوفية، اتهم أطباء بالمستشفى، وإدارته بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي أثناء إجرائها جراحة الزائدة الدودية، وفق اتفاق مع إدارة المستشفى لإجراء الجراحة فيها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4483 لسنة 2018 إداري قسم شرطة بندر دسوق، فيما تجري النيابة تحقيقًا موسعًا حول القضية.