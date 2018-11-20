الممثلة السودانية هدى مامون تنال لقب (ملكة المتعة)

أطلق الممثل والمخرج المسرحي عبد الرحمن مهدي على المخرجة والممثلة هدى مامون لقب (ملكة المتعة البصرية) حيث كتب على صفحته على فيس بوك منشورا يقول فيه :(الفنانه هدى مامون ملكة المتعه البصريه عروس الخشبه مروضة النصوص).

هذا وقد وجدت المخرجة هدى مأمونا اعجابا كبيرا من قبل المسرحيين والمتابعين الذين علقوا على المنشور حيث ذكرت الممثلة سناء سعيد قائلة (هدى ملكة الاحساس والتفاصيل حقيقه انا لي عظيم الشرف اني اشتغلتا معاها وسعيدة جدا بعودتها وبكل قوة لكي كل الاحترام والتقدير),بينما كتب يقول احمد عمر (اول مرة امس اشوف ليها شغل ..شفت فيها جيل عظيمات المسرح السوداني).

أما الناقد المسرحي الشاب محمود فكاك فقد كتب معلقا على المنشور ملاحظات نقدية ذكر بانها قابلة للتطوير حيث كتب ( عرض سفر البن سافر بنا بعيداً نحو انفتاحه علي ذهن المتلقي وعمله علي منظومة دلالية لاتمشدق فيها )

هدي مامون فتحت امتدادات خشبة المسرح الي عمق الواقع بانية فضاءً سنوغرافياً يلغي حدود الخشبة ويفتح امتداداً الي كل الاتجاهات عبر حبال الغسيل لتجعل المسرح صرة العالم.

أسس العرض لخطاب ينهض علي الانطلاق من الذاتي الي الموضوعي عبر بنية حوارية لاتخلو من بعث ولا تبالي من اي اسقاطات يستقبلها ذهن المتلقي لمُرمزات العرض الذي يعكس حالة التشظئ والتوهان التي نعيشها .

ماقدمه العرض عبر شخوصه النسوية الثلاثة يمثل حالة متفردة في دروس فن الأداء والتشخيص الذي حقق متعة لامنتهية أجبرت الجمهور علي التسمر في مقاعده احتراماً لهذه الأدائية المتسربلة في غفلة التاريخ الذي لا يعرف الا تدوين السوء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)