3200 جنيه سعر قنطار القطن بالجزيرة

قطع المهندس محمد علي هاشم مدير الإدارة الزراعية بمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر أن الإهتمام بالدورة الزراعية والإلتزام بالحزم التقنيه في جميع العمليات الفلاحية هو الأساس لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج .

وأعلن هاشم لدى ترؤسه بالمؤسسة ،الإجتماع الذي ضم رؤساء جمعيات المزارعين بأقسام مشروع الجزيرة – وفق سونا – أعلن عن تحقيق المؤسسة لأعلي إنتاجية في محصول القطن والمساحات التي مولتها المؤسسة بمشروع حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان 25 قنطارا . وارجع هاشم نجاح تجربة المؤسسة في زراعة القطن لتوفير التمويل في وقته بجانب تطبيق الحزم التقنية الموصي بها من هيئة البحوث الزراعية وإدارة الإرشاد بالمشروع وضمان التسويق كاشفاً عن الإتفاق الذي تم بين المؤسسة وشركة زونق تين الصينيه (المحلج الصيني) لشراء الأقطان من المزارعين الممولين بواسطة المؤسسه بأسعار مجزية حيث بلغ سعر القنطار 3.200 جنيه .

وقلل هاشم من خطر اصابات الآفات في هذا الموسم ووصفها بالطفيفة حيث تمت معالجتها في وقتها الأمر الذي أسهم في تحقيق هذه الإنتاجية ودعا هاشم المزارعين بالإسراع في سداد قيمة التمويل حتي تتمكن المؤسسة من التحضير للموسم المقبل .