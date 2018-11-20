خطة (الصناعة) تركز على إحلال الورادات الصناعية

اكدت الملامح العامة لخطة وزارة الصناعة والتجارة للعام 2019 على إحلال الورادات من المنتجات الصناعية وتحقيق فائض للصادرات وتوطين بعض الصناعات التي لها ميزة نسبية عالية.

وركزت ملامح الخطة التي تحصلت (سونا) على نسخة منها على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتوفير صناعة ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمستهلك السوداني .

وتضمنت الخطة تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة بالاستفادة من الميزات النسبية لكل ولاية وتفعيل التعاون الثنائي في المجال الصناعي مع الدول الصديقة والشقيقة.

وفي مجال التجارة حوت الخطة ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري بترشيد الواردات وزيادة الصادرات عبر اعتماد سياسات ملائمة للتصدير .

واكدت الخطة اهمية تفعيل العمل التعاوني بشقيه الانتاجي والاستهلاكي لتخفيف اعباء المعيشة ، كما شملت الخطة ضرورة الترويج للصادرات السودانية الكترونيا وعبر المعارض الداخلية والخارجية وتفعيل وتسهيل التجارة العابرة مع دول الجوار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)