الجمعية العمومية لفلاحة ورعاية النخيل السودانية بالاربعاء

تنعقد الجمعية العمومية لمجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيـــل السودانية يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر الساعة الواحدة ظهراً؛ وذلك بقاعة القطاع البستاني بالمقرن شرق بنك السودان – وفق سونا . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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