اكتشاف ميزة بهواتف آيفون رغم وجودها منذ سنوات

انتشرت على مواقع التواصل كالنار في الهشيم ميزة بدا واضحا أنها لم تكن معروفة للكثيرين، رغم أنها موجودة في هواتف آيفون منذ أربع سنوات، وقد تغيِّر الطريقة التي تكتب فيها الرسائل على هاتفك.

ورغم أن تلك الميزة كانت متوفرة على هواتف آيفون منذ آيفون 6، فإن الميزة التي تتعلق بلوحة مفاتيح الهاتف اكتشفها مؤخرًا آلاف من مستخدمي آبل بعدما شاركت كريس بيير "اكتشافها" على تويتر.

وقالت الفتاة "كيف أيها الرفاق لم يخبرني أحد بحيلة آيفون هذه؟ أشعر بأنني خُدعت"، وذلك إلى جانب صورة شاشة لزر المسافة في لوحة مفاتيح آيفون أثناء تحريك المؤشر.

وأضافت "إذا نقرت على زر المسافة وواصلت النقر فسيكون بإمكانك تحريك المؤشر بدل محاولة سحب المؤشر نفسه بإبهامك السميك".

ودفعت هذه التغريدة، التي تلقت منذ ذلك الوقت أكثر من 31 ألف إعجاب، الناس إلى تجربة هذه الحيلة بأنفسهم.

وكتب أحدهم مبالغا في انبهاره بميزة تحريك المؤشر بسهولة يقول "هذه المعلومة تغير مسار الحياة"، وقال آخر "لقد أذهلتني".

وكان من بين أولئك المصدومين بهذه الميزة "الجديدة محرر أخبار التقنية في صحيفة نيويورك تايمز مايك إسحاق، الذي كتب مغردا "لقد غيّر هذا للتو حياتي بأسرها".

إضافة إلى ذلك يمكن استخدام هذه الميزة في تظليل كلمات أو جمل، حيث كتب شخص آخر يقول "ليس فقط بإمكانكم فعل ذلك، لكن أثناء تحريك المؤشر بإمكانك الضغط إلى أسفل بقوة أكثر قليلا ويمكن تظليل كلمة أو جملة".

وأكد بعض المستخدمين أن هذه الميزة ليست جديدة، وأنها كانت موجودة منذ أيام آيفون 6 الذي طُرح في 2014، وكتب آخر يقول منتقدا هذا الانبهار بالميزة الجديدة "كلمة واحدة: دليل الاستخدام".

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