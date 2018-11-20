كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل ترفض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة المثيرة للجدل المقرر توقيعها في المغرب في ديسمبر المقبل.

وبذلك انضمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة ومجموعة كبيرة من الدول التي رفضت الموافقة على الاتفاقية المثيرة للجدل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشدد المناهض للهجرة، إنه "أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بأن تعلن أن إسرائيل لن تنضم إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ولن توقع عليه".

وقال: "نحن ملتزمون بحراسة حدودنا ضد المهاجرين غير الشرعيين. هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به."

والاتفاقية مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت النمسا وجمهورية التشيك وبولندا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر وبلغاريا إنهم لا يعتزمون التوقيع عليها.

ويقول أنصار الاتفاق إنه سيحسن إدارة التدفق الدولي للمهاجرين ويحمي حقوق الإنسان، في حين يقول المنتقدون إنه يكرس الهجرة لأسباب اقتصادية كحق من حقوق الإنسان.

وستتم الموافقة عل الاتفاق في قمة الأمم المتحدة التي ستعقد في 11-12 ديسمبر في مراكش في المغرب قبل أن يتم تمريره كقرار رسمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير.