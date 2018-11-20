كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خادم الحرمين يدشن 151 مشروعا في تبوك بـ11 مليار ريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، 151 مشروعا فى منطقة تبوك بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال.

وقال أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في كلمة له بمناسبة زيارة العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان إلى المنطقة "بلغ عدد المشروعات الجديدة لعدد من الوزارات والهيئات، 151 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.8 مليار ريال "3.2 مليار دولار أمريكي"، إضافة إلى المشاريع التي يقوم بها صندوق الاستثمار على ساحل البحر الأحمر".

ومن المقرر أن يفتتح العاهل السعودي، يوم الخميس المقبل، مشروع "وعد الشمال" الاقتصادي في محافظة طريف بـ "منطقة الحدود الشمالية"، بتكلفة نحو 22.7 مليار دولار أمريكي.