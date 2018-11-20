كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمكن تجديد صلاحية مقيم بدون دفع مقابل مالي؟.. الجوازات السعودية تجيب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوالى الأسئلة والإجابات عبر الصفحة الرسمية للجوازات السعودية، ومن الأسئلة التي أجابت عنها الصفحة وهي تدور حول دفع المقابل المالي، وكان السؤال هل يمكن تجديد صلاحية مقيم بدون دفع المقابل المالي اللازم للتجديد، وأضاف المتسائل علماً بأن صلاحية الإقامة شارفت على الانتهاء.

وأجاب القائمون على الرد الرسمي أن يلزم تسديد المقابل المالي أو الاستحقاق المالي حتى تتمكن من تجديد هوية مقيم، أي إذا أراد المقيم تجديد هوية مقيم يجب تسديد الرسوم المقررة، وعن رسوم المقابل في عام 2019 فإن المقابل المالي في القطاع الخاص مع بداية العام سيرتفع إلى 600 ريال مقابل 400 ريال في العام الحالي.

وتعمل المملكة على إيجاد حلول لتوظيف الشباب السعودي بعد ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن عمل، لذا اتخذت عدة خطوات منها تقنين وضع المغتربين وفرض مقابل مالي على العمالة المقيمة.