كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة طفل فلسطيني بإنفلونزا الخنازير على معبر إيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، وفاة طفل بإنفلونزا الخنازير، بعد تسجيل عدد من حالات الإصابات والوفاة في القطاع خلال الفترة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن "الطفل محمد أبوالغصين، 3 أعوام، توفي داخل الصالة الإسرائيلية على معبر إيريز، بعد إصابته بإنفلونزا الخنازير، عندما كان في طريقه للعلاج بمستشفى المقاصد بالقدس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق، تسجيل 12 إصابة بإنفلونزا الخنازير، في منطقتين من مناطق القطاع، ووفاة بعضها بالفعل.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف: "ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة، وجود إصابات بفيروس الإنفلونزا H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بقطاع غزة".

وأكدت مصادر فلسطينية، وفاة 6 مصابين على الأقل بالفيروس، مشيرةً إلى أن نقص الإمكانات الطبية في وزارة الصحة يحول دون كشفها المبكر للحالات والتعامل معها.

وحولت وزارة الصحة الفلسطينية، شاحنات محملة بلقاح "تاميفلو"، لقطاع غزة بعد إعلان اكتشاف حالات فيها، في الوقت الذي تُعتم فيه الوزارة في غزة على طبيعة الإصابات وعددها.