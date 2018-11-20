كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يبحثان آفاق التعاون والعمل المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الأردن حاليا، آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأشاد الملك عبدالله - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - بمواقف الإمارات المساندة للأردن ومواقفها العربية الأصيلة تجاه التحديات التي تمر بها المنطقة، محملا بن زايد تحياته للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان.

من جانبه، نقل الشيخ محمد بن زايد، للعاهل الأردني تحيات الشيخ خليفة وتمنياته للشعب الأردني بدوام التقدُّم والازدهار والتنمية، وللعلاقات الإماراتية - الأردنية المزيد من النماء والتطور في ظل ما يجمع بين البلدين من أواصر المحبة والصداقة، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقاتها الأخوية مع الأردن وتنميتها بما يحقق تطلعاتهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات.

وثمن بن زايد، دور الأردن تجاه قضايا المنطقة والشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهوده في محاربة الإرهاب والتطرف، مؤكدا التوافق الإماراتي - الأردني حول ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.

وحول القضية الفلسطينية، تم التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنح الملك عبدالله، الشيخ محمد بن زايد قلادة "الحسين بن علي"، وهي أرفع وسام مدني في الأردن، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

كما شهدا توقيع اتفاقية بين صندوق "خليفة" لتطوير المشاريع ومؤسسة "ولي العهد"، حيث يقدم الصندوق - بموجب الاتفاقية - للمؤسسة، مبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار مقسمة على عدد من الدفعات، بهدف دعم الإبداع والابتكار وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع التنموية في الأردن.