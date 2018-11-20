كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء العراق يستقبل المبعوث الروسي للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف والوفد المرافق له.

ونقل بوجدانوف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والتهاني لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة، مؤكدين دعم روسيا للعراق في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتدريب والمجالات الاخرى، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد بوجدانوف حرص روسيا على عمق العلاقات مع العراق والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالوفد الضيف وقدم شكره للرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء ميدفيديف على التهنئة، مؤكدا أن العراق لديه اهتمام بتعزيز علاقاته مع روسيا.

وأكد أن "سياستنا الخارجية تتمثل بأن نكون على علاقات جيدة مع جميع الدول وحريصون على تنفيذها.

وقدم بوجدانوف دعوة من الرئيس بوتين لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة روسيا فيما قدم سيادته دعوة مقابلة للرئيس بوتين لزيارة العراق.