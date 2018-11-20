سعوديات يطلقن حملة ضد ارتداء العباءة السوداء.. وهاشتاغ “العباية المقلوبة” في ترند!

قرر عدد من النساء السعوديات الاحتجاج في “تويتر” ضد ارتداء العباءة السوداء في كل مكان، عبر هاستاغ “العباية المقلوبة”.

ونشرت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي صورهن وهن يرتدين العباءة مقلوبة، لإيصال فكرة رغبتهن في التغيير.

وكتبت الناشطة نورا عبد الكريم في تغريدة نقلها موقع الجزيرة “لأن النساء السعوديات يملكن إبداعا بلا حدود، فقد أبدعن شكلا جديدا من الاحتجاج”.

وأوضحت “إنهن ينشرن صورا لهن وهن يرتدين العباية بالمقلوب احتجاجا على الضغط الذي يجبرهن على ارتدائها”.

ووصفت امرأة أخرى على تويتر الحملة عبر الإنترنت -التي بدا أنها تتسع منذ إطلاقها هذا الأسبوع- بأنها “احتجاج مدني”.

وتعد السعودية بين أشد الدول محافظة بشأن ملابس النساء، حيث يمنعن في الأماكن العامة من ارتداء أي لباس آخر غير العباية السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في مارس الماضي إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا في الإسلام، لكن في الممارسة لم يتغير شيء بهذا المجال في المملكة ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأميركية، قال محمد بن سلمان “القوانين واضحة جدا وهي تنص بموجب الشريعة على واجب أن ترتدي النساء ملابس لائقة ومحترمة مثل الرجال”.

وأضاف “لكن ذلك لا يعني ضرورة عباية سوداء.. والأمر متروك بالكامل للمرأة لتقرير أي نوع من الثياب اللائق والمحترم تريد ارتداءه”.