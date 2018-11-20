الحافيظي أساسي.. مفاجآت عديدة في التشكيلة الأساسية لـ”الأسود” أمام تونس

كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية لـ”أسود الأطلس”، التي سيخوض بها، بعد قليل، المباراة الودية أمام تونس، والتي ستقام بملعب “رادس” في العاصمة تونس.

وكما كان منتظرا أجرى الناخب الوطني مجموعة من التغييرات، عن التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأخيرة أمام الكاميرون، أبرزها إقحام لاعب الرجاء البيضاوي، عبد الإله الحافظي أساسيا.

إليكم تشكيلة المنتخب الأساسية في هذا الموعد الودي:

منير المحمدي، المدي بنعطية، رومان سايس، نبيل درار، وليد الحجام، أيت بناصر، عبد الإله الحافيظي، امبارك بوصوفة، فيصل فجل، سوفيان بوفال، و يوسف النصيري.