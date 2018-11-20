في جريمة مروعة.. مغربية في الإمارات تقتل صديقها وتحوله إلى طعام لعمال باكستانيين

في جريمة مروعة وجه الادعاء العام الإماراتي، اتهامات لامرأة مغربية، بقتل صديقها وتقطيعه وطبخه.
ونقلت وكالة “أسوشياتد بريس” اليوم الثلاثاء، عن صحف إماراتية، أن المرأة المغربية قتلت صديقها في إمارة العين، وطهي جثته في طبق تقليدي يسمى “المكبوس”.
ونقل المصدر ذاته، أن الموقوفة في هذه القضية، يتوقع أنها أقبلت على هذه الجريمة البشعة بعدنا أخبرها صديقها بنيته الزواج من امرأة غيرها، مشيرة إلى أن الرجل قتل قبل ثلاثة أشهر، لكن الجريمة لم تظهر إلا في الأيام الأخيرة بعد أن ذهب شقيقه للبحث عنه في بيت الموقوفة، وعثر على أسنان بشرية داخل خلاط.
وتقول الشرطة الإماراتية، إن المرأة المغربية، ستواجه المحاكمة بعد اكتمال التحقيق الكامل في قضيتها.
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