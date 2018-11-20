السعودية والإمارات لم تلتزما بتعهداتهما تجاه المغرب…منح تعهد بها البلدان منذ 6 أعوام لا تزال مجمدة

أظهرت بيانات صادرة عن الخزانة العامة للمغرب، أن منح دول الخليج العربي بلغت حوالي 80 مليون دولار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، مقابل 480 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعلها لا تمثل سوى 10 في المائة من المتوقع الحصول عليه، بسبب عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما تجاه المغرب قبل ستة أعوام.

وأفادت مصادر إعلامية أن السنة المالية في المغرب تنقضي، في نهاية شهر دجنبر المقبل، بينما كانت الحكومة تقدر قيمة المنح الخليجية المنتظرة وفق التعهدات السابقة بنحو 700 مليون دولار لهذا العام، وهي آخر دفعة كان يفترض الحصول عليها من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وكانت الدول الخليجية الأربع-يضيف المصدر ذاته- قد تعهدت بمنح المغرب 5 مليارات دولار بين 2012 و2016، لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة، حيث التزم كل بلد بتوفير 1.25 مليار دولار.

ويتجلى من تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول حسابات الخزانة، أن إجمالي المنح التي تم الحصول عليها حتى نهاية غشت الماضي، بلغ 4.4 مليارات دولار.

وأشار المصدر ذاته، أن عدم توصل المغرب بكامل المنح التي وُعد بها في 2012، يرجع إلى تأخر السعودية والإمارات في الوفاء بما التزمتا به.

ويبدو من التقرير، أن قطر والكويت أوفتا بما وعدتا به من منح تجاه المغرب، أي 1.25 مليار دولار لكل منهما إلى غاية غشت 2018، بينما وصلت المنحة الإماراتية، إلى غاية نفس الشهر إلى 1.03 مليار دولار، والسعودية إلى 868 مليون دولار.