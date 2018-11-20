بن سلمان يستحوذ على "الحياة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد موقع "المدن" اللبناني، بأن الديوان الملكي السعودي، اشترى صحيفة "الحياة" اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة، وسط تعثر متكرر لمفاوضات تسوية أوضاع العاملين في الصحيفة، ما دفعهم إلى الإضراب احتجاجا على تأخر الرواتب وإجراءات الفصل والإيقاف عن العمل.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة الصحيفة اللندنية بدأت مفاوضات منذ أشر مع مسؤولين في الإمارات لبيعها، وأوضحت أنه "في آخر جولة تفاوض أوشك الطرفان على عقد صفقة، لكن اتصالا جاء من الرياض أوقف كل شيء".

وأشارت الأنباء التي أوردتها "القدس العربي" إلى أن "وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، هاتف المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالتفاوض، وأعلمهم برغبة المملكة بالمشاركة في الصفقة، بدون إيضاح تفاصيل المشاركة".

وبحسب الصحيفة، فإن فشل الصفقة دفع العاملين في مكتب دبي إلى الانضمام لزملائهم في بيروت في إضرابهم، فتوقفت النسخة الورقية السعودية عن الصدور، وذلك إثر انقطاع أملهم في الحصول على مستحقاتهم.

فيما أشار "المدن" إلى أن انتشار نبأ بيع الصحيفة للديوان الملكي، الذي يسيطر عليه ولي العهد، محمد بن سلمان، بين موظفي "الحياة"، أعاد إليهم بعض الأمل في الحصول على مستحقاتهم.

وأكد الموقع أن ذلك يشمل "الموظفين الذي لم يتقاضوا تعويضاتهم إثر إقفال مكتب بيروت وتقليص أسرة تحرير وإنتاج الجريدة بشكل عام، بالإضافة إلى الموظفين الذي تقاضوا تعويضاتهم لكنهم لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية منذ أربعة أشهر، أو حتى المتعاونين مع الجريدة ككتّاب بالقطعة والذين لم يتقاضَ بعضهم مكافآته منذ ستة أشهر، والبعض الآخر منذ أمد أطول بكثير".

وكان الصحافيون اللبنانيون الذين يعملون في "الحياة"، قد أعلنوا الإضراب عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام، وقد انضمت إليهم مجموعة من الصحافيين العاملين في مجلة "لها" التابعة لشركة "الحياة".

وبلغت الديون المتراكمة على "الحياة"، بما في ذلك مستحقات الموظفين، نحو 37 مليون دولار. وهو مبلغ، يقول الموظفون، لن يستعصي على "الديوان الملكي" في حال كانت هناك رغبة فعلية في حل أزمة "الحياة".

ونقل الموقع عن موظفين أن "الإدارة" مررت، اليوم، وعود لموظفين المضرِبين مفادها بأن كامل المستحقات ستسدد خلال فترة لن تتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.