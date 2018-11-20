"فيسبوك" عبر "تويتر": لدينا خلل فني نعمل على إصلاحه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقف موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا في العالم "فيسبوك" بالإضافة إلى تطبيق "إنستغرام" المملوكة له، عن العمل، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، مؤقتًا، إثر عطل مفاجئ لم يتم تحديد طبيعته بعد، ما جعل الآلاف من مستخدميه حول العالم يواجهون مشكلة في الدخول إليه وسط تقارير من البلاد ودول أوروبية وأميركية.

وواجه الآلاف من مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، مشاكل في الدخول إلى موقعي التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وقام عدد كبير منهم بالتبليغ عن العقبات التي اعترضتهم.

وأوضحت التقارير أن مستخدمي الموقع والتطبيق استضموا بشاشة زرقاء وعلى جانبيها شريط أزرق، فيما ظهرت للبعض رسالة تقول "عذرًا، حدث خطأ ما"، بينما بدا مستخدمو الجوال غير قادرين على تحديث "آخر الأخبار".

وأفادت التقارير أن موقع "فيسبوك" لم ينهار نتيجة عطل فني لهذه المدة الزمنية منذ سنوات، وأشارت إلى أن اليوم شهد أطول انهيار بالموقع نتيجة خلل فني.

ووفقًا للتقارير فإن العطل حصل بالأساس في أوروبا وجنوب شرق آسيا، فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذا وأعلن موقع "فيسبوك"، اليوم، أنه على دراية بالعطل الذي يواجهه المستخدمون لخدمته، وأشار إلى أن العمل جار على حل الأزمة بأقصى سرعة، وذلك في "تغريدة" على حساب "فيسبوك" بموقع "تويتر".

وأعلنت الشركة عن علمها بأن "بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في عمل فيسبوك ومجموعة تطبيقاته. نعمل على حل الأزمة بأقصى سرعة".

يذكر أن عددًا كبيرًا من المستخدمين حول العالم اشتكوا مساء أمس الإثنين، من تعطل تطبيق الرسائل الإلكترونية الخاص بـ"فيسبوك" (ماسنجر)، قبل أن تعود الخدمة بشكل طبيعي بعد دقائق من المشكلة.