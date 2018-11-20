مسابقة تصميم أزياء للمصممين العرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن المس ابقة:

تدعو المسابقة جميع المصممين الذين كان لهم دور في مساعدة الآخرين للتعبير عن أسلوبهم الخاص. ووضعوا بصمة في عالم الزياء من خلال استخدام الألوان والحركة لتصميم ملابس مذهلة، حيث تسعى المسابقة إلى الاعتراف بمصمّمي الأزياء الاستثنائيين في جميع أنحاء العالم وتكريمهم، كما سيتمّ تكريم الفائزين والترويج لهم على نطاق عالمي من خلال منصّة UNI الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى وضع تصاميمهم في كتاب UNI السنوي الذي يجمع أفضل التصاميم حول العالم.

الفئة المستهدفة:

المصممون والفنانون من الدول العربية.

عن الجهة المانحة:

تعتبر UNI مكانًا للأشخاص المبدعين لعرض أعمالهم والتفكير في كيفية تطوريها وراءها وإجراء مناقشات حولها. يسعى الموقع لإشعال فضول الأشخاص وتقديم النقد البناء في مجالات الفن والهندسة المعمارية والمنتجات والأزياء وغيرها من مجالات التصميم. أمّا جائزة "Brilliant Brand Awards" فهي مسابقة عالمية تسعى لإظهار أفضل وأقوى تصاميم العلامات التجارية حول العالم احتفاءً بالإبداع والتميّز.

شروط الت قديم:

يمكن للمصممين من جميع أنحاء العالم المشاركة، بغضّ النظر عن أعمارهم أو خلفياتهم الاجتماعية ولا يوجد أيّ رسوم مشاركة في المسابقة. المشاركة على أساس فردي فقط. ومع ذلك، يجوز للمنظمات المشاركة إلاّ أن الجائزة أو الشهادة ستُمنح باسم شخص واحد من الفريق يتمّ تسجيله للجائزة. يمكن لكلّ شخص تقديم مشاريع متعددة في فئات متعددة ولكن يجب تسجيلها بشكل منفصل. يجب أن تكون المشاركات عبارة عن أعمال أصلية للمشارك أو المنظمة. يمكنك إدخال أكثر من فئة واحدة للجوائز، ولكن يجب تقديم المشاركة بشكل منفصل. سيتم استبعاد المشاركات التي تنتهك أو تمسّ حقوق الملكية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحقوق التعاقدية وحقوق المستخدم وحقوق النشر وحقوق التصميم وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى) لأي طرف ثالث.

سيكون المشاركون مسؤولين عن المطالبات من قبل أطراف ثالثة في حال قاموا بانتهاك حقوق الملكية ولا تتحمل منصّة UNI مسؤولية أي مخالفة يقوم بها المشاركون.

إرشادات هامة ف ي عملية التقديم:

الحدّ الأدنى للصور المشاركة هو 6 صور والحدّ الأقصى هو 12 صورة تظهر التصميم النهائي، ويجب أن يكون حجم الصور ) 120 ppi وبأحد الامتدادات التالية (JPEG / GIF / PNG / TIFF). يجب تعبئة طلب التقديم من قبل المشاركون كما هو مطلوب على الموقع الرسمي للمسابقة. يجب تحميل صورة الغلاف بحجم 2000 × 800 بكسل أو أكبر مع نسبة العرض إلى الارتفاع 5: 2. باستطاعة المشاركين نشر صور فردية أو الرسومات المستخدمة للتصميم أو أي صور إضافية (لغرض النشر فقط وليس للحكم على المشاركات). سيطلب من جميع المشاركين تحديث ملفهم الشخصي على موقع UNI وذلك لتتمكّن لجنة التحكيم من التفريق بين الطلاّب والمهنيين. يجب على المشاركين ألاّ يضعوا أسماءهم أو أي علامة تكشف هويتهم على الصور أو التصاميم المشاركة.

أخر موعد للتقديم: 30/ 01/ 2019

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