"سابع سما" | سماح مصطفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - الفنّانة الفلسطينيّة سماح مصطفى، مغنّية ومعالجة عن طريق الموسيقى، تقدّم أغنيتها "سابع سما". مدير التصوير: رفيق سعادة. مساعد الكاميرا: حنّا زنانيري. إنتاج: "رفيق سعادة للإنتاج". مكس الموسيقى: غونار باكمان. موسيقى: سماح مصطفى.

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