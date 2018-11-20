الناصرة: إصابات في انقلاب سيارة أجرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متفاوتة جراء حادث انقلاب سيارة أجرة قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة، وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ولم يتعلن الطواقم الطبية بعد عدد الإصابات وطبيعتها.

فيما وصلت الشرطة إلى المكان وقالت إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.