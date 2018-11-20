صالح نمارنة: شباب طمرة سيعود إلى المسار الصحيح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق شباب طمرة ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 12 نقطة.

وسيستضيف الفريق الطمراوي بمباراته المقبلة الأخوة كفر مندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر الوشيك.

وبهذا الصدد، قال مدرب الفريق الطمراوي، صالح نمارنة، لـ"عرب 48"، إن "شباب طمرة ستكون له كلمة قوية خلال الموسم، والنتائج السلبية التي حققناها كانت بسبب قلة الحظ، وأنا آمل في الفترة القادمة العودة إلى المسار الصحيح بعد حصول الفريق على الدعم المادي المطلوب".

وأضاف أننا "سنواصل العمل والتدريب بشكل جدي، ونحن نسعى لتعزيز الفريق بلاعبين اثنين في خط الهجوم".

وتابع أن "هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى واحتلال مركز متقدم في لائحة الدوري، وأنظارنا تتجه نحو المباراة المقبلة أمام الأخوة كفر مندا ونحن نأمل الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وختم نمارنة بالقول "من هنا أدعو الجماهير للالتفاف حول الفريق ودعم اللاعبين، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".