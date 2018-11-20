قلق في أبناء سخنين: مغربي قد يغيب حتى نهاية الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحوم الشكوك حول ما إذا كان لاعب اتحاد أبناء سخنين، فراس مغربي، قد أنهى موسمه بشكل فعلي بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام النادي الرياضي أشدود.

وتشير التوقعات إلى أن مغربي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي، وعلى أثر ذلك سيخضع لعملية جراحية التي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويعد مغربي من اللاعبين الأساسيين للفريق السخنيني، ما يستوجب الإدارة والمدرب العمل على تعويض الغياب المحتمل للاعب.

وعقب الناطق بلسان اتحاد أبناء سخنين، منذر خلايلة، في حديث لـ"عرب 48" بالقول إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فراس مغربي بينت الحاجة لإجراء عملية جراحية في الركبة، وعلى أثر ذلك وبتدخل من الإدارة سيخضع اللاعب للعملية التي قمنا بتسريع موعدها".

وأكد أننا "نؤمن بأن مغربي يتمتع بشخصية قوية ولديه إيمان بالله عز وجل أولا وبقدرته على اجتياز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن والعودة إلى المشاركة مع زملائه في النادي".