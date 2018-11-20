شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 40 شخصا على الأقل بانفجار استهدف احتفالا بالمولد النبوي في كابل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء أمام قاعة أفراح في كابل كانت تستضيف احتفالا بمناسبة المولد النبوي.

وذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن عدد الضحايا وصل حتى هذه اللحظة إلى 40 قتيلا و80 جريحا، مشيرة إلى أن عشرات سيارات الإنقاذ تهرع حاليا إلى الموقع.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، هذه المعطيات، مضيفا أن الانفجار نفذه انتحاري والفرق الأمنية متواجدة حاليا في المكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، في تصريحات صحفية، إن الانفجار وقع أمام صالة في قاعدة الأعراس “أورانوس” التي كانت تستضيف احتفالا بمناسبة عيد المولد النبوي، مرجحا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود كثير من المصابين في حالات حرجة.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” عن شهود عيان أن حوالي ألف شخص كانوا داخل الصالة عندما فجر انتحاري حزاما ناسفا مستهدفا المتواجدين.

وولم تعلن حتى الآن أي جهة عن مسؤوليتها عن هذا الهجوم الدموي.